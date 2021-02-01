Стало известно, как «Тамбов» может доиграть сезон

По данным «СЭ», сохраняется высокая вероятность того, что «Тамбов» доведут сезон-2020/21 до конца. Несмотря на критическое финансовое положение клуба, который, возможно, скоро объявит о начале процедуры банкротства — она способна тянуться дольше мая, когда завершится чемпионат России.

Для сохранения целостности соревнований РПЛ, по нашей информации, готова применить сценарий, сработавший с «Анжи» в чемпионате-2018/19. Тогда махачкалинцы получили свою долю от реализации лигой коммерческих и телеправ еще до окончания турнира. Тот же вариант прорабатывается сейчас в отношении «Тамбова». Команде планируется заранее выделить 50-60 миллионов рублей — этой суммы должно хватить на организацию пяти оставшихся домашних матчей.

Что касается состава, то в заявке «Тамбова» на данный момент значится 47 футболистов, но около половины из них — любители, не имеющие права выступать в премьер-лиге. В связи с этим с ними могут быть заключены краткосрочные, полугодовые (минимально разрешенный срок) профессиональные контракты.

При этом встает вопрос по молодежному первенству — и там действительно существует вероятность снятия «Тамбова», поскольку игроки будут задействованы в РПЛ. Но сохраняется надежда на то, что получится избежать этого за счет участия в соревновании представителей старших возрастов клубной школы. (Вячеслав Короткин)