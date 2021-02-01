Тренер-аналитик «Зенита» может войти в штаб Слуцкого в «Рубине»

По информации «СЭ», «Рубин» пригласил из «Зенита» тренера-аналитика Никиту Васюхина. Он курировал в питерском клубе аналитический отдел и селекционный департамент. В Казани Васюхин будет выполнять тот же функционал.

«Рубин» уже больше года искал аналитика, который будет помогать тренерскому штабу и селекционному отделу. Год назад Слуцкий и Яровинский привезли на сбор в Белек другого тренера-аналитика Игоря Маннаникова, который после стажировки так и не вошел в штаб.

«Зенит» с 41 баллом лидирует в турнирной таблице Тинькофф РПЛ. «Рубин» — 28 очков и 9-я строчка.

29 января казанцы объявили о переходе из «Зенита» полузащитника Леона Мусаева.

(Владислав Зимагулов)