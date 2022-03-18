Агент Ваноли: «Паоло даже не думал об отъезде, он остается в России»

Главный тренер «Спартака» не думает об отъезде из России

Агент главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли Андреа Д'Амико в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос о будущем итальянского специалиста в клубе.

«Все хорошо, Ваноли остается в России. Он даже не думал об отъезде. А зачем? Паоло в полном порядке, все нормально», — сказал Д'Амико «СЭ».

Итальянец Паоло Ваноли возглавил «Спартак» в декабре 2021 года. Он подписал контракт до конца сезона-2022/23.

«Спартак» с 26 очками занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России.