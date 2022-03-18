«Спартак» отреагировал на информацию о решении ограничить сотрудничество с «Матч ТВ»

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию о том, что московский клуб решил ограничить сотрудничество с телеканалом «Матч ТВ».

«Мы не комментируем свои отношения с «Матч ТВ» и другими СМИ. Те вопросы, которые у нас есть к коллегам, обсуждаются напрямую», — сказал Зеленов.

«Спартак» после 21-го тура занимает девятое место в турнирной таблице, имея в своем активе 26 очков.