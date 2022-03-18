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Сегодня, 13:08

«Спартак» отреагировал на информацию о решении ограничить сотрудничество с «Матч ТВ»

Отдел футбола «СЭ»
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Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию о том, что московский клуб решил ограничить сотрудничество с телеканалом «Матч ТВ».

«Мы не комментируем свои отношения с «Матч ТВ» и другими СМИ. Те вопросы, которые у нас есть к коллегам, обсуждаются напрямую», — сказал Зеленов.

«Спартак» после 21-го тура занимает девятое место в турнирной таблице, имея в своем активе 26 очков.

ФК Спартак (Москва)
5
3
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Артем Дзюба

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Зенит

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Динамо

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Зенит

 6
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Спартак

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 15 1 0
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