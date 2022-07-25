Экс-главный тренер «Спартака-2» и молодежной сборной России Евгений Бушманов в интервью «СЭ» оценил игру полузащитника красно-белых Даниила Денисова на старте сезона-2022/23.

— Как вам Даниил Денисов в роли правого защитника?

— У меня в «Спартаке-2» он играл именно на этой позиции — и выглядел уверенно. Цепкий, неуступчивый в единоборствах, в то же время — техничный, видит поле, хорошо подключается к атаке. Он универсал, способен сыграть и в центре полузащиты.

— Где полезнее?

— Мне кажется, на фланге. Что и подтвердил матч с «Краснодаром». Думаю, опытнейший Рыбус после дисквалификации вернется в стартовый состав, а справа будут конкурировать Хлусевич и Денисов.

— Кто же предпочтительнее?

— Первый побыстрее. Второй понадежнее, построже действует в обороне. Все-таки Хлусевич привык играть латераля при схеме с тремя центральными защитниками. А у «Спартака» их сейчас два.

— Смешны вам разговоры, будто в Суперкубке Денисов закрыл Клаудиньо?

— Да уж. По-моему, кто-то просто пошутил. В том матче «Спартак» вообще лишь первые 25 минут сопротивлялся — и на этом все закончилось.