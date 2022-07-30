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Сегодня, 11:15

Семин назвал самую большую потерю «Локомотива»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Рифат Жемалетдинов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин объяснил, почему полузащитника железнодорожников Дмитрия Баринова сравнивают с Игорем Денисовым, а также назвал самую большую потерю «Локо» этим летом.

— Сейчас лидером «Локомотива» считается Дмитрий Баринов. Он может стать вторым Игорем Денисовым?

— Его сравнивают с Игорем потому, что он заточен на оборонительные функции, разрушение. Он может сыграть и центрального защитника, и опорника. Вот Баринов как раз и играет на своих лучших качествах.

— Его сватают в «Валенсию».

— Я не реагирую на такие фейковые новости. Когда будет конкретика, тогда и можно поговорить. Стоит ли ему уезжать? Это только его решение.

— Как в целом оцените трансферную кампанию «Локо»? Усилилась ли команда этим летом?

— Самая большая потеря — конечно, травма Жемалетдинова. А в остальном, считаю, «Локомотив» остался примерно на том же уровне, что и был. Ничего выдающегося, но и ничего плохого.

Юрий Семин. Юрий Семин: «Не хороните «Локомотив». Сейчас у «Зенита» нет большого преимущества»

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Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Footboom
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  • Online-prognoz.ru
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  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Зенит
Локомотив

Ф1(-1.5)

29%

1.81

Обе забьют - да

26%

1.86

ТБ 2.5

17%

1.48
⚽ Футбол. Англия. Суперкубок
Ливерпуль
Манчестер Сити

Обе забьют - да

32%

1.68

П2

19%

2.40

ТБ 2.5

24%

1.83
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Спартак
Оренбург

П1

36%

1.59

Обе забьют - нет

17%

2.00

ИТБ1 (1.5)

11%

1.64
Дмитрий Баринов
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Семин
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
3
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
4
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
5
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
6
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
7
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
8
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
9
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
10
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
11
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
12
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
13
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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30 тур
29.07 18:00
Урал – Краснодар
 1 : 3
30.07 15:00
Факел – Динамо
 - : -
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 - : -
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
31.07 17:30
Кр. Советов – Торпедо
 - : -
31.07 20:00
Ростов – Химки
 - : -
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Г
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 3
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 2
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Алексис Бека Бека

Алексис Бека Бека

Локомотив

 2 0 1
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