Семин назвал самую большую потерю «Локомотива»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин объяснил, почему полузащитника железнодорожников Дмитрия Баринова сравнивают с Игорем Денисовым, а также назвал самую большую потерю «Локо» этим летом.

— Сейчас лидером «Локомотива» считается Дмитрий Баринов. Он может стать вторым Игорем Денисовым?

— Его сравнивают с Игорем потому, что он заточен на оборонительные функции, разрушение. Он может сыграть и центрального защитника, и опорника. Вот Баринов как раз и играет на своих лучших качествах.

— Его сватают в «Валенсию».

— Я не реагирую на такие фейковые новости. Когда будет конкретика, тогда и можно поговорить. Стоит ли ему уезжать? Это только его решение.

— Как в целом оцените трансферную кампанию «Локо»? Усилилась ли команда этим летом?

— Самая большая потеря — конечно, травма Жемалетдинова. А в остальном, считаю, «Локомотив» остался примерно на том же уровне, что и был. Ничего выдающегося, но и ничего плохого.