Семин не считает уход Бека-Бека потерей для «Локомотива»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал уход из клуба полузащитника Алекса Бека-Бека в «Ниццу».

— Как восприняли уход Рыбуса?

— В «Локомотиве» все-таки есть защитники слева. Наверное, поэтому с ним и не стали продлевать контракт. Я считаю Рыбуса стабильным, качественным футболистом.

— Бека-Бека переходит в «Ниццу» за 15 миллионов евро. Невероятная сделка со стороны московского клуба?

— Скажу так. Я знаю, что Бека-Бека улетел. И это не потеря, он не был основным игроком. А сколько стоит этот трансфер или ничего не стоит — мне не известно!

По информации «СЭ», «Ницца» заплатит за 21-летнего футболиста 15 миллионов евро.