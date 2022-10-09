«Ростов» — «Краснодар»: Сильянов сократил отставание хозяев в счете

Защитник «Ростова» Александр Сильянов отличился в матче 12-го тура РПЛ против «Крансодара».

Он сократил отставание хозяев поля в счете во втором тайме — 1:2.

Даниил Уткин из пределов штрафной пробил в штангу, а Сильянов добил мяч уже в пустые ворота.