Главный тренер «Химок» Гогниев: «Я буду работать и не сомневаюсь, что все выправится»

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев прокомментировал поражение от «Спартака» (0:5) в матче 14-го тура РПЛ.

— Вы проигрываете матч за матчем и хвалите свою команду. Может быть, уже вам пора уйти?

— Спасибо за предложение. У нас есть определенные договренности. Уйти — значит сдаться. Такое решение может принять только руководство клуба. У нас судят по результату. Я вижу определенные проблемы, наше руководство видит определенные проблемы. Это решение не мое. Меня взяли в команду, на меня рассчитывают. Я буду работать и не сомневаюсь, что все выправится. Нужно, чтобы прошло время. Результат — не показатель нашей работы. По одной игре со «Спартаком» не надо судить.

«Химки» остались на 15-й позиции в турнирной таблице (9 очков). У подмосковной команды 14-й матч подряд без побед.