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Сегодня, 18:56

Главный тренер «Химок» Гогниев: «Я буду работать и не сомневаюсь, что все выправится»

Олег Кошелев
Редактор видеоотдела
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Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев прокомментировал поражение от «Спартака» (0:5) в матче 14-го тура РПЛ.

— Вы проигрываете матч за матчем и хвалите свою команду. Может быть, уже вам пора уйти?

— Спасибо за предложение. У нас есть определенные договренности. Уйти — значит сдаться. Такое решение может принять только руководство клуба. У нас судят по результату. Я вижу определенные проблемы, наше руководство видит определенные проблемы. Это решение не мое. Меня взяли в команду, на меня рассчитывают. Я буду работать и не сомневаюсь, что все выправится. Нужно, чтобы прошло время. Результат — не показатель нашей работы. По одной игре со «Спартаком» не надо судить.

«Химки» остались на 15-й позиции в турнирной таблице (9 очков). У подмосковной команды 14-й матч подряд без побед.

Спартак Гогниев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
15
5
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
7
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
8
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 0 : 2
22.10 16:30
Факел – Ростов
 1 : 1
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 1 : 3
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 2 : 2
23.10 16:30
Спартак – Химки
 5 : 0
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 10
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 13 1 3
Илья Кутепов

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Торпедо М

 6 1 2
Олег Дмитриев

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Факел

 14 1 2
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