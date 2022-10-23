Главный инвестор «Химок» Садыгов: «К Гогниеву безлимитное доверие»

Главный инвестор «Химок» Туфан Садыгов в комментарии для «СЭ» рассказал, есть ли кредит доверия к главному тренеру команды Спартаку Гогниеву.

«Есть ли кредит доверия к Гогниеву? Да, есть. Безлимитное доверие», — сказал Садыгов.

23 октября «Химки» проиграли «Спартаку» со счетом 0:5 в 14-м туре РПЛ. Подмосковная команда занимает 15-ю позиции в турнирной таблице (9 очков).