Глава российских судей объяснил, почему редко комментирует их ошибки

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи на пресс-конференции сравнил себя с тренером для арбитров.

— Я не часто появляюсь в медиа, поскольку руковожу департаментом судейства, — сказал Кашшаи. — Я не представитель по работе со СМИ. Моя работа — обучение судей, организация их деятельности в лигах. Если я буду все время разговаривать со СМИ, то не останется времени на работу. Я не скрываюсь. Я — как главный тренер команды. Они же не все время проводят с журналистами. А только в микст-зонах. Я — тренер для судей. А они — для игроков. (Наталья Юрина)