Глава комитета РФС по этике – о словах Радимова про Глушенкова: "Это некорректно"

Глава комитета РФС по этике Семен Андреев прокомментировал "СЭ" высказывания главного тренера "Зенит-2" Владислава Радимова о стычке полузащитника "Спартака" Максима Глушенкова и защитника "Зенита" Юрия Жиркова.

Бывший капитан питерцев в диалоге с волейболистом Алексеем Спиридоновым и журналистом "СЭ" Михаилом Борзыкиным в соцсетях написал: "В чем не прав (Жирков. – Прим. "СЭ")? В том, что тот наступил на Дриусси? Прав Юрок! В одном не прав – в лоб не попал".

– Если поступит соответствующее обращение от лиц или органов – обязательно рассмотрим слова Радимова, – сказал Андреев.

– На ваш взгляд, это дело стоит рассмотрения?

– Думаю, необходимо делать это в отношении подобных заявлений тренеров. Они совершенно не к месту. У Радимова другие функции. Тренер – это педагог. На мой взгляд, так высказываться не совсем корректно и правильно. Такими словами в соцсетях Радимов подает плохой пример молодым игрокам, в том числе и из "Зенита-2". Это непедагогично.

– Что может грозить Радимову?

– Будем рассматривать подробно, голосовать. Подождем обращения. Пока его нет. (Андрей Михайлов)

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