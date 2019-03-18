16:11 | Футбол — РПЛ

Владислав Радимов: "Жирков не прав в одном - не попал Глушенкову в лоб"

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Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов высказался об эпизоде матча 20-го тура чемпионата России "Спартак""Зенит" (1:1). Во втором тайме игры зенитовец Себастьян Дриусси упал на газон после единоборства со спартаковцем Максимом Глушенковым, который вдобавок наступил на ногу оставшегося за его спиной защитника сине-бело-голубых Юрия Жиркова. После этого Жирков ударил по мячу и попал в спину игрока красно-белых.

– Жаль в голову не попал – может, научило бы чему-нибудь молодежь, – написал Радимов в Твиттере. – В чем не прав? В одном не прав – в лоб не попал.

"Зенит" лидирует в чемпионате, имея в активе 41 очко. У "Спартака" 33 очка и пятое место.

Все о турнире российской премьер-лиги – здесь.

Спартак – Зенит

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 20-й тур. "Спартак" - "Зенит" и другие матчи
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