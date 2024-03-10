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10 марта, 21:26

Ташуев о победе над «Спартаком»: «Была задача навязывать борьбу, быть агрессивными»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Сергей Ташуев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев прокомментировал победу над «Спартаком» (2:0) в матче 20-го тура РПЛ.

— Мы планировали играть высоко, хотели прессинговать. Использовали оборону «круглый мяч», все должны были синхронно работать. Создавали давление, план выполнили. Может, клин был влево, небольшой перебор. Но в целом была задача навязывать борьбу, быть агрессивными. Пенальти нам помог. Во втором тайме задача была такая же, но «Спартак» усилил давление. Хорошо сыграли центральные защитники, все вынесли, подчистили. Надо отдать должное ребятам.

— Вы готовились к Мартинсу персонально?

— Обоих опорников была задача сковать. Центральная зона — это соус. Нужно было его притушить. Мартинс играет уверенно, но когда ему дают пространство. Мы пространства не давали.

«Спартак» с 31 очком занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. «Факел» продлил беспроигрышную серию в чемпионате до четырех матчей — 1 победа и три ничьих. Воронежцы набрали 25 очков и занимают 11-ю строчку.

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
Сергей Ташуев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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Спартак – Урал
 - : -
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Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
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30.03 00:00
Балтика – Пари НН
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 9
П
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Динамо

 7
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Спартак

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Маркус Вендел

Зенит

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И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Оренбург

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