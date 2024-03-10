Ташуев о победе над «Спартаком»: «Была задача навязывать борьбу, быть агрессивными»
Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев прокомментировал победу над «Спартаком» (2:0) в матче 20-го тура РПЛ.
— Мы планировали играть высоко, хотели прессинговать. Использовали оборону «круглый мяч», все должны были синхронно работать. Создавали давление, план выполнили. Может, клин был влево, небольшой перебор. Но в целом была задача навязывать борьбу, быть агрессивными. Пенальти нам помог. Во втором тайме задача была такая же, но «Спартак» усилил давление. Хорошо сыграли центральные защитники, все вынесли, подчистили. Надо отдать должное ребятам.
— Вы готовились к Мартинсу персонально?
— Обоих опорников была задача сковать. Центральная зона — это соус. Нужно было его притушить. Мартинс играет уверенно, но когда ему дают пространство. Мы пространства не давали.
«Спартак» с 31 очком занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. «Факел» продлил беспроигрышную серию в чемпионате до четырех матчей — 1 победа и три ничьих. Воронежцы набрали 25 очков и занимают 11-ю строчку.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|12
|4
|4
|39-18
|40
|
2
|Краснодар
|20
|11
|6
|3
|30-17
|39
|
3
|Динамо
|20
|10
|8
|2
|33-23
|38
|
4
|ЦСКА
|20
|8
|8
|4
|34-25
|32
|
5
|Локомотив
|20
|8
|8
|4
|32-27
|32
|
6
|Спартак
|20
|9
|4
|7
|27-26
|31
|
7
|Рубин
|20
|8
|5
|7
|18-23
|29
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|36-31
|29
|
9
|Пари НН
|20
|8
|4
|8
|17-17
|28
|
10
|Ростов
|20
|7
|6
|7
|28-30
|27
|
11
|Факел
|20
|6
|7
|7
|18-20
|25
|
12
|Ахмат
|20
|5
|5
|10
|19-25
|20
|
13
|Урал
|20
|5
|4
|11
|19-33
|19
|
14
|Оренбург
|20
|4
|7
|9
|21-29
|19
|
15
|Балтика
|20
|3
|5
|12
|12-25
|14
|
16
|Сочи
|20
|3
|4
|13
|19-33
|13
|30.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|30.03
|00:00
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|30.03
|00:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
|30.03
|00:00
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|30.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|30.03
|00:00
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|30.03
|00:00
|
Балтика – Пари НН
|- : -
|30.03
|00:00
|
Факел – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|17
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|17
|1
|5