«Подадим заявку на проведение Евро-2036, если с нас снимут санкции». Интервью генсека РФС Митрофанова

О прошедшем годе и планах на 2024-й.

В конце декабря в Доме футбола прошло заключительное заседание исполкома в 2023 году. После него корреспондент «СЭ» пообщался с генеральным секретарем РФС Максимом Митрофановым. В интервью функционер подвел итоги года, рассказал, где пройдет финал Кубка России, и назвал условие, при котором РФС будет подавать заявку на проведение чемпионата Европы в 2036 году.

Самое негативное событие в году — матчи в Москве в последних турах

— Готовы ли в РФС подать заявку на проведение Евро-2036?

— Если на это будут определенные обстоятельства. Нам пока говорят, что действует история с отстранением наших сборных, поэтому заявку от РФС рассматривать невозможно. Мы уже пытались податься на проведение Евро-2028. Вернемся к этому вопросу и будем подавать заявку в том случае, если наше отстранение снимут. Были определенные шаги в футзале, но им даже не высылают заявочную документацию, чтобы грамотно составить заявку.

— Перечислены ли деньги клубам за участие игроков в ЧМ-2022 в Катаре?

— Пока ФИФА не перечисляет деньги за участие игроков РПЛ в чемпионате мира. Они ссылаются на внутренние правила европейских банков, согласно которым те не могут совершать платежи клубам, находящимся под санкциями. Поэтому «Зенит», ЦСКА, «Динамо» и прочие клубы, от которых вызывались сборники, не могут пока получить эти средства. По альтернативным вариантам перевода денег пока договориться с ФИФА не удалось.

— В таком случае сохраняется ли поступление средств от ФИФА в РФС?

— РФС продолжает получать от ФИФА деньги на различные программы развития футбола. Это возможно потому, что в отношении РФС не вводились экономические санкции.

— Назовите главные позитивные и негативные события в нашем футболе в 2023 году.

— Самое негативное событие в году — матчи в Москве на заключительном отрезке первой части сезона. Они все были сложные и неприятные и для нас, и для лиги, и для клубов. Я уже молчу про болельщиков.

Если говорить о позитиве — порадовала посещаемость на играх с Камеруном и Кубой. Это демонстрирует интерес россиян к сборной и игрокам. Тот же матч с Кубой показал, что для игроков он важен. Ребята искренне радовались, когда забивали шесть-семь голов, потому что дарили позитивные эмоции болельщикам, а трибуны «несли» их вперед. Хотелось бы вернуть это на официальной основе.

— Как вам ситуация в таблице РПЛ? Это самый конкурентоспособный сезон за последние годы?

— Сейчас очень плотная таблица. У всех, кто идет в первой группе, есть шансы на чемпионство. Впереди много игр, никаких прогнозов пока давать не стоит.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Кроме Сербии и Белоруссии, не рассматривали соперников в Европе

— Жива ли идея товарищеского матча сборной России с соперниками из стран БРИКС?

— Вы знаете, что летом в Казани будут проходить Игры БРИКС. Они не включают в себя классический футбол и не проходят в окна ФИФА. Хотелось бы организовать матч ближе к этим датам. У нас есть идея проведения игр со сборными стран БРИКС. Но имеются и другие интересные предложения, о которых, пока идут переговоры, я не хотел бы говорить.

— Возможен ли матч с кем-то еще из европейской конфедерации в ближайшей перспективе?

— Отвечу прямо: кроме Сербии и Белоруссии, пока не рассматривали соперников в Европе. Для нас важно, что есть возможность проведения матча с Сербией. Не менее важно, что он пройдет в России.

— Мы не видели среди участников исполкома Леонида Федуна. Может ли РФС исключить его из числа членов?

— Да, Леонид Федун не присутствовал на последних двух заседаниях. По существующему регламенту он может покинуть состав исполкома только по собственному заявлению. Пока от него таких писем не было.

— Есть ли понимание, где пройдет финал Кубка России в 2024 году?

— Будет решение исполкома, на котором определится место проведения финала Кубка. Есть очевидные ограничения — на этом стадионе должна работать система идентификации болельщиков. Потому в Волгограде и Саранске матч уже нельзя будет провести. Я считаю, что финал должен быть на большом стадионе, чтобы вместимость была от 40 тысяч зрителей. Хотим, чтобы финал в этом году стал для людей таким же праздником, как и в два предыдущих года.