Орлов: «Черников напоминает мне Денисова, но он техничнее»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» отдал должное полузащитнику «Краснодара» Александру Черникова.

— Есть ли у Барриоса конкурент? Вторым после него на этой позиции я бы поставил Черникова из «Краснодара». Александр напоминает мне Игоря Денисова. При этом он техничнее. У него очень приличный первый пас. Он не только разрушает, но и здорово помогает атаке. Сказывается футбольное образование, полученное в академии «Краснодара». Это плоды работы Сергея Галицкого, который создал такую систему подготовки молодых игроков.