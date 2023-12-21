Мелик-Гусейнов сообщил, что «Пари НН» не хочет продавать Майга

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о возможном переходе полузащитника Мамаду Майга в «Локомотив».

«Мы не хотим продавать Майга, никому сами не предлагаем его. Очень ценим этого игрока, он очень важный игрок для нашей команды. Если кто-то хочет, чтобы он перешел к ним, то нужно обратиться к нам и завести разговор. Если будет хорошее предложение, клуб и Майга согласятся на это, то это будет иметь право на жизнь. Сейчас в СМИ информация, что мы предлагаем его каждому клубу — этого нет и не будет. Мы очень ценим репутацию наших футболистов и не предлагаем их кому попало в плане покупки. «Локомотив» устно обращался. В клуб не поступало никаких официальных предложений по трансферу Майга», — приводит слова Гусейнова Metaratings.ru.

В текущем сезоне Майга сыграл 15 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Сайт Transfermarkt оценивает стоимость 28-летнего игрока в 1 миллион евро.