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Сегодня, 14:55

Орлов: «Кузяев чувствовал себя недооцененным в «Зените», потому и перешел в «Гавр»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Вильмар Барриос.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» в своей символической сборной первой части РПЛ поставил на место опорного полузащитника Вильмара Барриоса из «Зенита».

— Опорником я поставлю Барриоса. Правда, он не так хорош, как в прошлом сезоне. Но на то есть и объективная причина. Сейчас рядом с ним играет не только Вендел, но и Клаудиньо, оптимальная позиция которого — левый инсайд.

Клаудиньо однозначно заточен на атаку. В отборе он не так хорош. И Барриосу приходится иногда играть, как говорится, за себя и за того парня. Отсюда больше ошибок.

Конечно, сказывается уход Кузяева. Он и справа играл (даже правым защитником), и в середине поля. Мне кажется, Далер считал себя недооцененным в «Зените», поэтому и уехал в «Гавр». Слишком много фанфар было в адрес бразильцев, а Кузяев оставался в тени. Но как он играл между линиями, как открывался! Просто потрясающе. Такого футболиста сейчас в команде Семака просто нет. Мостовой так не умеет, не ныряет между первой и второй линиями.

Вернемся к Барриосу. К нему по-прежнему нет никаких вопросов по самоотдаче. Он бьется! Но колумбиец был бы полезнее, если бы рядом с ним находился хавбек, у которого лучше, чем у Клаудиньо, развиты оборонительные навыки.

Срджан Бабич, Федор Чалов и&nbsp;Эдуард Сперцян. Бабич, а не Эракович. Чалов, а не Тюкавин. Сперцян талантливее Захаряна. Символическая сборная Орлова

Вильмар Барриос
ФК Зенит
Геннадий Орлов
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
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Балтика – Сочи
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Пари НН – Факел
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