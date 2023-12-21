Орлов: «Кузяев чувствовал себя недооцененным в «Зените», потому и перешел в «Гавр»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» в своей символической сборной первой части РПЛ поставил на место опорного полузащитника Вильмара Барриоса из «Зенита».

— Опорником я поставлю Барриоса. Правда, он не так хорош, как в прошлом сезоне. Но на то есть и объективная причина. Сейчас рядом с ним играет не только Вендел, но и Клаудиньо, оптимальная позиция которого — левый инсайд.

Клаудиньо однозначно заточен на атаку. В отборе он не так хорош. И Барриосу приходится иногда играть, как говорится, за себя и за того парня. Отсюда больше ошибок.

Конечно, сказывается уход Кузяева. Он и справа играл (даже правым защитником), и в середине поля. Мне кажется, Далер считал себя недооцененным в «Зените», поэтому и уехал в «Гавр». Слишком много фанфар было в адрес бразильцев, а Кузяев оставался в тени. Но как он играл между линиями, как открывался! Просто потрясающе. Такого футболиста сейчас в команде Семака просто нет. Мостовой так не умеет, не ныряет между первой и второй линиями.

Вернемся к Барриосу. К нему по-прежнему нет никаких вопросов по самоотдаче. Он бьется! Но колумбиец был бы полезнее, если бы рядом с ним находился хавбек, у которого лучше, чем у Клаудиньо, развиты оборонительные навыки.