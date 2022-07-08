Генич: «Думаю, Федотов разочаровался в ЦСКА»

Известный комментатор Константин Генич поделился мнением о работе Владимира Федотова в ЦСКА.

«Я думаю, что Федотов разочаровался, не ожидав, что произойдет. Мне кажется, он слегка офигел. Он будет что-то выжимать из этого состава, будет работать в тех условиях, которые есть, понимая, что это подстава. Приглашали в ЦСКА под одни уловия с определенной помощью, но не помогли. Если будет негативный результат, то какие с него взятки», — сказал Генич в интервью YouTube-каналу «Вышли».

15 июля Федотов возглавил ЦСКА, подписав долгосрочный контракт. Тренерский штаб пополнили Олег Фоменко, Мурат Искаков и Радик Ямлиханов, которые работали с Федотовым в «Сочи».