Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:30

Генич: «Думаю, Федотов разочаровался в ЦСКА»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в

Известный комментатор Константин Генич поделился мнением о работе Владимира Федотова в ЦСКА.

«Я думаю, что Федотов разочаровался, не ожидав, что произойдет. Мне кажется, он слегка офигел. Он будет что-то выжимать из этого состава, будет работать в тех условиях, которые есть, понимая, что это подстава. Приглашали в ЦСКА под одни уловия с определенной помощью, но не помогли. Если будет негативный результат, то какие с него взятки», — сказал Генич в интервью YouTube-каналу «Вышли».

15 июля Федотов возглавил ЦСКА, подписав долгосрочный контракт. Тренерский штаб пополнили Олег Фоменко, Мурат Искаков и Радик Ямлиханов, которые работали с Федотовым в «Сочи».

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=rz4NDOLVplQ
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
ФК ЦСКА (Москва)
Константин Генич
11
8
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Как правильно рассчитывать норму БЖУ в своем рационе и почему это важно делать
Призрак Дзюбы, и киндер-сюрприз Абаскаль. В чем шансы «Спартака» в матче с «Зенитом» на Суперкубок-2022
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Агент Николича: «Сейчас не самая лучшая ситуация для возвращения Марко в Россию»
В «Спартаке» рассказали о ситуации с распределением билетов на матч за Суперкубок с «Зенитом»
В «Спартаке» отреагировали на слухи о возможном уходе Федуна
«Спартак» об ошибке Мартинса: «Хотел сделать приятное болельщикам, но сделал приятное всем вокруг»
В «Спартаке» заявили, что ждут форму на следующий сезон
В «Спартаке» заявили, что легионеры команды не писали бумагу о том, что они точно не уедут из России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Николича: «Сейчас не самая лучшая ситуация для возвращения Марко в Россию»

«Химки» и «Сочи» сыграли нулевую ничью в товарищеском матче
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости