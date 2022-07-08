Генич: «Думаю, Федотов разочаровался в ЦСКА»
Известный комментатор Константин Генич поделился мнением о работе Владимира Федотова в ЦСКА.
«Я думаю, что Федотов разочаровался, не ожидав, что произойдет. Мне кажется, он слегка офигел. Он будет что-то выжимать из этого состава, будет работать в тех условиях, которые есть, понимая, что это подстава. Приглашали в ЦСКА под одни уловия с определенной помощью, но не помогли. Если будет негативный результат, то какие с него взятки», — сказал Генич в интервью YouTube-каналу «Вышли».
15 июля Федотов возглавил ЦСКА, подписав долгосрочный контракт. Тренерский штаб пополнили Олег Фоменко, Мурат Искаков и Радик Ямлиханов, которые работали с Федотовым в «Сочи».
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|0
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|0
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|0
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|0
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|0
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|0
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14
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|0
|0
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|0
|0-0
|0
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15
|Факел
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|15.07
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Химки – Зенит
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|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
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|15:00
|
Торпедо – Сочи
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|
Локомотив – Н. Новгород
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Краснодар – Факел
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Динамо – Ростов
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