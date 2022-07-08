Агент Николича: «Сейчас не самая лучшая ситуация для возвращения Марко в Россию»

Деян Йоксимович, агент бывшего главного тренера «Локомотива» Марко Николича, прокомментировал слухи о возможном возвращении своего клиента в Россию. По его словам, сейчас не самая лучшая ситуация для этого.

«Марко наслаждается летом впервые за 15 лет, — приводит слова Йоксимовича Sport24. — Касательно других вещей или слухов по поводу «Динамо» или ЦСКА, я не знаю. Не могу это обсуждать. Сейчас не самая лучшая ситуация для возвращения Марко в Россию».

42-летний серб возглавлял «Локомотив» с 14 мая 2020 по 5 октября 2021 года. В сезоне-2020/21 московский клуб под его руководством завоевал Кубок России.