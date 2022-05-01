Газизов: «Будет еще скучнее, если будет расширение лиги? Кто это говорит? Московские команды? Питерские?»

Генеральный директор «Уфы» ответил на вопрос о возможном расширении РПЛ до 18 команд

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов резко ответил на вопрос о возможном расширении РПЛ до 18 команд.

— Говорят, что будет еще скучнее, если будет расширение лиги.

— Кто это говорит? Московские команды? Питерские? Нам интересно сегодня было играть с «Химками».

Ранее появилась информация, что российская премьер-лига может быть расширена до 18 команд с введением ограниченного моратория на вылет.