Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал корреспонденту «СЭ» ничью с «Уфой» (1:1) в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ.

«Наиграли ли мы больше, чем на ничью? Мы играли весь матч в меньшинстве, это большой подвиг, что ребята проявили характер. Конечно, хотели победить, но в конце пенальти немножко подломил игру. Ничего страшного, будем готовиться к «Зениту», — сказал Терюшков «СЭ».

В матче «Химки» — «Уфа» голы забили Илья Кухарчук («Химки») и Гамид Агаларов («Уфа»).

«Химки» с 29 баллами занимают 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Уфа» — 15-я с 23 очками.