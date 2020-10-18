Генеральный директор «Ротора»: «Мы полностью доверяем Хацкевичу»
Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский в беседе с «СЭ» прокомментировал поражение от «Тамбова» (0:2) в домашнем матче 11-го тура Тинькофф РПЛ.
— Первый тайм мы играли хорошо, но второй, к сожалению, провалили. Допустили ряд индивидуальных ошибок, поэтому и проиграли, — сказал Рекечинский «СЭ». — Будем настраиваться и биться в следующих матчах, постараемся победить. Что касается тренера, то у нас к Александру Хацкевичу полное доверие. (Сергей Федоров)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.