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Генеральный директор «Ротора»: «Мы полностью доверяем Хацкевичу»

17:26
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Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский в беседе с «СЭ» прокомментировал поражение от «Тамбова» (0:2) в домашнем матче 11-го тура Тинькофф РПЛ.

— Первый тайм мы играли хорошо, но второй, к сожалению, провалили. Допустили ряд индивидуальных ошибок, поэтому и проиграли, — сказал Рекечинский «СЭ». — Будем настраиваться и биться в следующих матчах, постараемся победить. Что касается тренера, то у нас к Александру Хацкевичу полное доверие. (Сергей Федоров)

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