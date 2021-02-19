Гендир «Тамбова»: «Мы будем доигрывать чемпионат и Кубок. Вроде бы все наладилось»
Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова в беседе с «СЭ» подтвердила информацию, что клуб не будет сниматься с чемпионата России.
«Могу сказать только одно — мы будем доигрывать чемпионат, послезавтра играем на Кубок, — заявила Коновалова «СЭ». — Вроде бы все наладилось».
Также Коновалова рассказала, откуда «Тамбов» взял деньги, чтобы продолжить сезон.
«Деньги пришли от частного инвестора, которого пока назвать не могу. Инвестор не из Тамбовской области, — добавила Коновалова. — Сейчас мы заявляем тех, кто есть на сборах. Весь офис на ушах — за два дня надо заявить людей!»
В пятницу, 19 февраля, по результатам заседания комиссии по лицензированию «Тамбов» получил от РПЛ достаточную для разблокировки счетов сумму, чтобы продолжить участие в российских футбольных соревнованиях.
(Константин Колмаков)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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