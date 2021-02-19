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«Тамбов» сможет регистрировать новых футболистов до 25 февраля

17:18
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Палата РФС по разрешению споров временно приостановила действие запрета «Тамбову» регистрировать новых игроков, сообщает 19 февраля официальный сайт Российского футбольного союза.

До 25 февраля 2021 года включительно клуб имеет право осуществлять регистрацию новых футболистов.

Ранее стало известно, что «Тамбов» сможет продолжить участие в Тинькофф РПЛ сезона-2020/21. Об этом говорится в заявлении пресс-службы РФС.

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/213095

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