«Тамбов» сможет регистрировать новых футболистов до 25 февраля
Палата РФС по разрешению споров временно приостановила действие запрета «Тамбову» регистрировать новых игроков, сообщает 19 февраля официальный сайт Российского футбольного союза.
До 25 февраля 2021 года включительно клуб имеет право осуществлять регистрацию новых футболистов.
Ранее стало известно, что «Тамбов» сможет продолжить участие в Тинькофф РПЛ сезона-2020/21. Об этом говорится в заявлении пресс-службы РФС.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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