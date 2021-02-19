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«Спартак» заявил Педро Рошу

17:43
Педро Роша. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Педро Роша. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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«Спартак» 19 февраля внес в заявку на сезон-2020/21 нападающего Педро Рошу, сообщает официальный сайт Тинькофф РПЛ.

26-летний бразилец вошел в заявку под номером «99».

"Спартак" включил в заявку Педро Рошу. Фото РПЛ
«Спартак» включил в заявку Педро Рошу. Фото РПЛ

Ранее красно-белые вывели из заявки узбекского полузащитника Остона Урунова. Таким образом, с учетом лимита на легионеров в составе команды находится 8 иностранцев.

Роша вернулся в «Спартак» в январе после почти двух лет в арендах в «Крузейро» и «Фламенго». Свой последний матч за «Спартак» 26-летний бразилец провел 7 марта 2019 года против «Урала» в Кубке России.

Дополнительная информация:

https://premierliga.ru/players/pool/?letter=%D0%A0#table

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