«Спартак» заявил Педро Рошу
«Спартак» 19 февраля внес в заявку на сезон-2020/21 нападающего Педро Рошу, сообщает официальный сайт Тинькофф РПЛ.
26-летний бразилец вошел в заявку под номером «99».
Ранее красно-белые вывели из заявки узбекского полузащитника Остона Урунова. Таким образом, с учетом лимита на легионеров в составе команды находится 8 иностранцев.
Роша вернулся в «Спартак» в январе после почти двух лет в арендах в «Крузейро» и «Фламенго». Свой последний матч за «Спартак» 26-летний бразилец провел 7 марта 2019 года против «Урала» в Кубке России.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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