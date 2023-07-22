Газзаев считает, что ЦСКА заслуженно проиграл «Уралу»: «Команда должна усиливаться»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал «СЭ» поражение армейцев от «Урала» (1:2) в 1-м туре РПЛ.

«К сожалению, качество игры было средненьким, много атак начинали вратари своими длинными передачами, было много борьбы и надежды на стандарты. Мало индивидуальных проходов, фланговых передач, быстрого контроля мяча и смены направления атаки. «Урал» по делу победил, екатеринбуржцы играли лучше. Хотя у ЦСКА были эпизодические моменты, но не более того. Думаю, что это заслуженная победа «Урала». Что касается ЦСКА, то я неоднократно говорил, что команда должна усиливаться», — сказал Газзаев «СЭ».

В следующем матче «Урал» 29 июля сыграет с «Пари НН», ЦСКА 30 июля встретится с «Ахматом».