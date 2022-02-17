Газизов заявил о желании приобрести Кокорина

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал об интересе к нападающему «Фиорентины» Александру Кокорину.

«Конечно, я бы хотел, чтобы Кокорин перешел к нам. Саша нам интересен. Я только за, чтобы он играл у нас», — сказал Газизов «СЭ».

22 февраля в России закрывается трансферное окно. Контракт 30-летнего игрока с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2024 года. В этом сезоне Кокорин в шести матчах не сумел отметиться голевыми действиями.

В 2020 году нынешний генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов работал в московском «Спартаке». В столичном клубе он также занимал должность генерального директора. За время его работы игроком «Спартака» стал нападающий Александр Кокорин, который впоследствии перешел в «Фиорентину».