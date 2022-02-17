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Сегодня, 19:30

Газизов заявил о желании приобрести Кокорина

«Уфа» проявляет интерес к нападающему «Фиорентины» Александру Кокорину
Владислав Флегонтов
Корреспондент
Александр Кокорин.
Фото Getty Images

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал об интересе к нападающему «Фиорентины» Александру Кокорину.

«Конечно, я бы хотел, чтобы Кокорин перешел к нам. Саша нам интересен. Я только за, чтобы он играл у нас», — сказал Газизов «СЭ».

22 февраля в России закрывается трансферное окно. Контракт 30-летнего игрока с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2024 года. В этом сезоне Кокорин в шести матчах не сумел отметиться голевыми действиями.

В 2020 году нынешний генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов работал в московском «Спартаке». В столичном клубе он также занимал должность генерального директора. За время его работы игроком «Спартака» стал нападающий Александр Кокорин, который впоследствии перешел в «Фиорентину».

Александр Кокорин
ФК Уфа
ФК Фиорентина
Шамиль Газизов
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2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
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 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

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Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
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Краснодар

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Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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