Галицкий хочет, чтобы школа «Краснодара» функционировала независимо от него

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий рассказал про будущее детской школы клуба. По его словам, она должна функционировать независимо от него.

— Что касается футбольного клуба, наверное, больше мы фокусируемся на школе, — цитируют «Ведомости» Галицкого. — Как предприниматели мы больше можем помогать только финансово всему этому развитию. Сейчас мы пробуем делать несколько вещей, которые освободили бы школу от меня.

Мы формируем эндаумент (метод, благодаря которому социально значимая организация может получить дополнительное финансирование). Все, что происходит там, должно иметь возможность развиваться. В течение трех лет мы сформируем эндаумент в школе, чтобы это все могло существовать без меня, потому что в это вовлечено большое количество — около 12 000 — мальчишек. Они постоянно в школе, из них 300 — в академии. Это должно иметь фундамент независимо от того, что в моей жизни происходит. Мы формируем финансовую базу, и через три года школа сможет существовать без какого-либо моего участия.