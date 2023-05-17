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Сегодня, 13:18

Галактионов прокомментировал информацию о том, что Слуцкий порекомендовал Дзюбу в «Локомотив»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал информацию о том, что экс-тренер сборной России Леонид Слуцкий порекомендовал форварда Артема Дзюбу в команду железнодорожников.

— Была ли беседа со Слуцким перед подписанием Дзюбы?

— Беседа была со многими людьми, и консультация. Самый главный момент, когда мы встретились с Артемом, расставили все точки по нашему и его видению ситуации. Наши взгляды сошлись в этом компоненте. Артем здесь, приносит пользу команде. Что касается того, кто сыграл ключевую роль, в процентном соотношении это не измерить. Безусловно, мы со Слуцким общались на эту тему, как с человеком, близким к Дзюбе, — заявил Галактионов.

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года на правах свободного агента.

На его счету 8 голов и 4 результативные передачи в 11 матчах за железнодорожников во всех турнирах.

Артем Дзюба
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Леонид Слуцкий
Михаил Галактионов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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20.05 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 - : -
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 - : -
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 - : -
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
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Квинси Промес

Спартак

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Федор Чалов

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П
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