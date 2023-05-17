Галактионов прокомментировал информацию о том, что Слуцкий порекомендовал Дзюбу в «Локомотив»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал информацию о том, что экс-тренер сборной России Леонид Слуцкий порекомендовал форварда Артема Дзюбу в команду железнодорожников.

— Была ли беседа со Слуцким перед подписанием Дзюбы?

— Беседа была со многими людьми, и консультация. Самый главный момент, когда мы встретились с Артемом, расставили все точки по нашему и его видению ситуации. Наши взгляды сошлись в этом компоненте. Артем здесь, приносит пользу команде. Что касается того, кто сыграл ключевую роль, в процентном соотношении это не измерить. Безусловно, мы со Слуцким общались на эту тему, как с человеком, близким к Дзюбе, — заявил Галактионов.

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года на правах свободного агента.

На его счету 8 голов и 4 результативные передачи в 11 матчах за железнодорожников во всех турнирах.