Гаджи Гаджиев поделился мнением о неудачном старте сезона для «Торпедо»

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев поделился мнением о неудачном старте сезона для «Торпедо» в РПЛ.

«Причин такого результата может быть множество. Мы не знаем, какая из них более весомая. Многое зависит от уровня готовности, мотивации и того, как внутри выстроены отношения. У «Торпедо» есть проблемы, это понятно.

Не скажу, что команда не в состоянии сопротивляться в матчах с соперниками по лиге, просто пока у нее это не очень ярко получается продемонстрировать», — приводит Betonmobile слова Гаджиева.

«Торпедо» стартовало в РПЛ с поражений от «Сочи» (1:3) и «Динамо» (0:4). В третьем туре автозаводцы сыграют на выезде против «Крыльев Советов». Матч состоится 31 июля, начало — в 17.30 (мск).