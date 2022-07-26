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Сегодня, 11:15

Гаджи Гаджиев поделился мнением о неудачном старте сезона для «Торпедо»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Известный российский тренер Гаджи Гаджиев поделился мнением о неудачном старте сезона для «Торпедо» в РПЛ.

«Причин такого результата может быть множество. Мы не знаем, какая из них более весомая. Многое зависит от уровня готовности, мотивации и того, как внутри выстроены отношения. У «Торпедо» есть проблемы, это понятно.
Не скажу, что команда не в состоянии сопротивляться в матчах с соперниками по лиге, просто пока у нее это не очень ярко получается продемонстрировать», — приводит Betonmobile слова Гаджиева.

«Торпедо» стартовало в РПЛ с поражений от «Сочи» (1:3) и «Динамо» (0:4). В третьем туре автозаводцы сыграют на выезде против «Крыльев Советов». Матч состоится 31 июля, начало — в 17.30 (мск).

Источник: https://betonmobile.ru/gadzhi-gadzhiev-prichin-neudachnogo-starta-torpedo-mozhet-byit-mnozhestvo
Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
Гаджи Гаджиев
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 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
3
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
4
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
5
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
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 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
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 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
8
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
9
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
10
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
13
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
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 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
16
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
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Урал – Краснодар
 - : -
30.07 15:00
Факел – Динамо
 - : -
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 - : -
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Сочи – Ахмат
 - : -
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Н. Новгород – ЦСКА
 - : -
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Спартак – Оренбург
 - : -
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