Смородская — о «Спартаке»: «Четыре очка в двух турах? Великое достижение!»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» высказалась о победе «Спартака» над «Краснодаром» (4:1) в рамках 2-го тура РПЛ.

«С сожалением смотрю на «Краснодар». Ничего интересного, нет идей, странный состав. Пока они не вдохновляют. Первые минут 15 они смотрелись ничего. Но бывают моменты и сложнее. Нужно держать удар. Можно ли назвать «Спартак» претендентом на чемпионство? Нельзя. Рано еще. И что, что четыре очка в двух выездах? Прям великое достижение! Я не пойму, что у них за тренер. Еще рано», — Смородская «СЭ».

«Спартак» набрал 4 очка и догнал «Зенит» в турнирной таблице, который идет на втором месте. В следующем туре красно-белые 31 июля на своем поле примут «Оренбург».