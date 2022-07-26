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Сегодня, 11:04

Смородская — о «Спартаке»: «Четыре очка в двух турах? Великое достижение!»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» высказалась о победе «Спартака» над «Краснодаром» (4:1) в рамках 2-го тура РПЛ.

«С сожалением смотрю на «Краснодар». Ничего интересного, нет идей, странный состав. Пока они не вдохновляют. Первые минут 15 они смотрелись ничего. Но бывают моменты и сложнее. Нужно держать удар. Можно ли назвать «Спартак» претендентом на чемпионство? Нельзя. Рано еще. И что, что четыре очка в двух выездах? Прям великое достижение! Я не пойму, что у них за тренер. Еще рано», — Смородская «СЭ».

«Спартак» набрал 4 очка и догнал «Зенит» в турнирной таблице, который идет на втором месте. В следующем туре красно-белые 31 июля на своем поле примут «Оренбург».

РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Ольга Смородская
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 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
3
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
4
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
5
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
6
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
7
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
8
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
9
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
10
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
13
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
16
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
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29.07 18:00
Урал – Краснодар
 - : -
30.07 15:00
Факел – Динамо
 - : -
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 - : -
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
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Кр. Советов – Торпедо
 - : -
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Ростов – Химки
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 3
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 2
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 2
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
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Краснодар

 2 1 0
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Локомотив

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