У «Спартака» — 2026 и «Спартака» — 2017 много общего. Это заявка на золото?

Все пересечения с чемпионским сезоном.

Шутки про спартаковский цикл прочно вошли в фольклор российского футбола. Вот только старт красно-белых в этом чемпионате обнадеживает поклонников клуба как результатами, так и качеством игры. Плюс история циклична, и удачные моменты имеют свойство повторяться. Особенно когда между текущими и прошлыми событиями можно провести вполне очевидные параллели. Перед важнейшим дерби с «Динамо» фиксируем: нынешний «Спартак» действительно имеет много общего с образцом чемпионской команды Массимо Карреры.

Чемпионат России. Премьер-лига. 7-й тур.

06 сентября, 18:30. ВТБ Арена (Москва)

«Спартак» переламывает неудачные матчи

В век продвинутой статистики, когда ТТД футболистов находятся под микроскопом, не стоит недооценивать фактор характера. Порой xG, xPTS и прочие PPDA разбиваются о простую волю к победе. В РПЛ-2016/17 «Спартак» продемонстрировал ее нагляднее всех. Тогда в 11 матчах красно-белые забили после 70-й минуты. То есть коллектив Карреры добавлял в самые необходимые моменты, добывая результат в концовках. Самые яркие хайлайты — мяч Самедова «Зениту», «похороны» Глушакова с «Амкаром» и точный удар Промеса на 90+5-й с «Оренбургом».

По данным Opta Sports, «Спартак» — лидер РПЛ по волевым победам в 2026 году. Добавим, что Хуан Карседо официально возглавил команду 5 января, и пазл складывается воедино. В текущем чемпионате спартаковцы отыгрались и увезли 3 очка из Грозного благодаря голу Барко на 90+1-й. В Калининграде сумели дожать сравнявшую счет «Балтику», которой до этого проиграли трижды подряд. Переломили ход встречи с «Оренбургом». В общем, с бойцовскими качествами проблем не наблюдается.

«Спартак» обрел свой стиль

Команда Карседо не подстраивается под соперника и действует от себя практически в любом матче. Об этом свидетельствуют показатели владения мячом. Испанский специалист перенял постулаты Деяна Станковича, но сделал владение менее стерильным и более заточенным на продвижение в финальную треть. В прошлом сезоне никто не владел мячом больше «Спартака» (61,5%). В этом спартаковцы продолжают гнуть свою линию и контролировали мяч во всех поединках чемпионата, за исключением встречи с «Зенитом», где осознанно отдали инициативу и перестроились на контратакующую модель после быстрого гола.

При Каррере «Спартак» забивал много и на любой вкус, но ключ успеха крылся в стабильности. В чемпионском сезоне красно-белые лишь четырежды ушли с поля без забитого гола (один из них — в ничего не значащей игре последнего тура). С Карседо спартаковцы не просто надежны впереди, но и продуктивны. Они заслуженно забили в каждом матче Премьер-лиги, что, согласно Understat, подтверждает их лидерство по xG — ожидаемым голам.

Мирлинд Даку. Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Спартак» взял топового форварда

Еще одна параллель с золотым 2017-м. Тогда «Спартак» провернул куда менее очевидную сделку. Прямо по ходу сезона в Москву перебрался Луис Адриано. Талантливый, но нестабильный нападающий феерил в «Шахтере», но сник в «Милане». Издание La Repubblica даже признало его худшим игроком Серии А по итогам 2016 года. Однако именно бразилец придал «Спартаку» чемпионский импульс, добавил движения и, несмотря на небольшое количество голов, был крайне полезен во второй части чемпионата.

Сейчас тоже по ходу сезона красно-белые взяли Мирлинда Даку. Албанский форвард уже адаптирован к российским реалиям и имеет послужной список из трех полных сезонов в РПЛ с 10+ голами. Как и Адриано, Даку оживил атаку и добавил конкуренции в переднюю линию. Во многом с его приходом связано преображение выдавшего четырехматчевую голевую серию в чемпионате и Кубке Угальде.

Как Адриано образовал опасную связку с Зе Луишем, так постепенно сыгрываются и Даку с Угальде. Мирлинд уже открыл счет мячам за новый клуб, а Манфред поражает ворота соперников в том числе и после активных действий напарника по нападению.

Хуан Карлос Карседо. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Спартак» — снова управляемая команда

Каррера частенько зеркалил схемы оппонентов и удачно использовал имеющиеся ресурсы для нейтрализации их сильных сторон. Под конкретные матчи итальянец мог выбирать определенных исполнителей средней линии: Попова, Жано, Мельгарехо и затем Самедова. Массимо управлял командной игрой, что и стало залогом успеха.

Схожие моменты прослеживаются у Карседо. Испанец точечно вмешивается в игру по ходу встречи. Так, вышедшие на замену с «Родиной» Мартинс и Пруцев забили по голу и обеспечили спокойную концовку. Денисов и Парада были брошены в бой с «Зенитом», чтобы перестроить схему и сдержать отыгрывающегося соперника. Вышло весьма качественно.

Зобнин и Жедсон на флангах обороны — одно из самых удачных решений Карседо. Роману хватает универсализма и работоспособности. Именно при текущем наставнике капитан снова стал лидером и вожаком. Только при Карседо португалец сыграл уже на шести позициях: от центрального нападающего до крайнего защитника. Да, в голевых моментах с «Краснодаром» есть его доля вины, но больше значимых ошибок за ним не замечено. С помощью фланговой пары Зобнин — Жедсон красно-белые лучше, чем при других сочетаниях, двигают мяч и выходят из обороны.

Повреждение Барко подкинуло еще один тактический ребус тренерскому штабу. В матчах без главного плеймейкера против «Балтики» и «Оренбурга» Карседо выпустил пару меняющихся местами форвардов Даку — Угальде. Больше свободы в созидании получил Маркиньос — лучший ассистент сезона РПЛ наряду с Садулаевым и Горшковым. Часть функций Барко легла на фланговых игроков. Смотреть на красно-белых без Барко интересно и непривычно, но без основного генератора моментов они сильно не просели, и это задача для тренера.

Маркиньос и Джон Джон. Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Спартак» в больших матчах

Красно-белые провели образцовый матч с «Зенитом», где по-настоящему доминировали. «Спартак» оказался лучше как по игре, так и по статистике. Петербуржцы нанесли всего один удар в створ и так и не смогли взломать качественную оборону москвичей. Удаление Глушенкова — финальный штрих, иллюстрирующий бессилие действующего чемпиона в той игре.

В последнем золотом сезоне РПЛ «Спартак» добился успеха во многом из-за хорошей игры в поединках с ключевыми соперниками. Во встречах против трех ближайших преследователей по чемпионату-2016/17 красно-белые одержали 4 победы, 1 раз сыграли вничью и потерпели всего одно поражение.

В данном разрезе игра ближайшего тура против «Динамо» покажет, насколько амбиции сегодняшнего «Спартака» созрели для реальной борьбы за титул. Бело-голубые еще не проигрывали на своем поле в этой РПЛ, а первое поражение Карседо в России пришлось как раз на мартовский кубковый матч с «Динамо». Почти 10 лет назад Каррера показал, что красно-белые умеют проводить работу над ошибками. Теперь очередь за его преемником.

Иван Бровар