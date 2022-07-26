Глушаков заявил, что может вернуться в «Спартак» в качестве игрока

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков сообщил, что может вернуться в «Спартак» в качестве игрока.

— Совет молодым футболистам — больше тренироваться и меньше сидеть за компьютерами, чтобы голову не забивать.

— Ты говорил после ухода из «Спартака», что в будущем можешь возглавить красно-белый клуб. Эта идея еще жива?

— Я еще игроком вернусь в «Спартак», подождите.

— Игроком?

— Конечно! — приводит слова Глушакова «РБ Спорт».

35-летний футболист выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. В составе красно-белых он становился чемпионом страны.

Глушаков играет за «Химки» с 2020 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.