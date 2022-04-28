Селюк: «Чемпионат России можно завершать, «Зенит» будет чемпионом»

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о чемпионской гонке в чемпионате России.

«Чемпионат уже в принципе можно завершать. «Зенит» будет чемпионом, ЦСКА не догонит «Динамо», поэтому бело-голубые займут второе место, ну а остальные клубы примерно одинаковые. Любой у любого может выиграть или проиграть. Может, «Арсенал» и «Уфа» чуть ниже уровнем. А вот «Крылья Советов» оставили о себе хорошее впечатление, показывают хороший футбол, продали футболистов, заработали денег — молодцы», — приводит слова Селюка Eurostavka.

«Зенит» на данный момент лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 58 очков в 26 матчах. «Динамо» находится на второй позиции (52 очка), ЦСКА — на третьей (47 очков). До завершения чемпионата России осталось четыре тура.