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Селюк: «Чемпионат России можно завершать, «Зенит» будет чемпионом»

Селюк считает, что «Зенит» точно станет чемпионов России
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о чемпионской гонке в чемпионате России.

«Чемпионат уже в принципе можно завершать. «Зенит» будет чемпионом, ЦСКА не догонит «Динамо», поэтому бело-голубые займут второе место, ну а остальные клубы примерно одинаковые. Любой у любого может выиграть или проиграть. Может, «Арсенал» и «Уфа» чуть ниже уровнем. А вот «Крылья Советов» оставили о себе хорошее впечатление, показывают хороший футбол, продали футболистов, заработали денег — молодцы», — приводит слова Селюка Eurostavka.

«Зенит» на данный момент лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 58 очков в 26 матчах. «Динамо» находится на второй позиции (52 очка), ЦСКА — на третьей (47 очков). До завершения чемпионата России осталось четыре тура.

Источник: https://eurostavka.ru/news/football/selyuk-chempionat-mozhno-zavershat-zenit-budet-chempionom
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Дмитрий Селюк
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 17 7 2 61-25 58
2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30 тур
30.04 14:00
Динамо – Урал
 - : -
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 - : -
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 - : -
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 17
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
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Максимилиано Кофрие

Спартак

 14 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 21 1 3
Гжегож Крыховяк

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Краснодар

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