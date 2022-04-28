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Терюшков заявил, что клуб выплатил долги бывшему главному тренеру Черевченко

Екатерина Савостина
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков заявил, что клуб выплатил долги бывшему главному тренеру команды Игорю Черевченко.

«Это была техническая история. Ничего критичного не было. Все долговые обязательства выполнены», — приводит слова Терюшкова «Чемпионат».

21 апреля появилась информация, что Черевченко и его помощники обратились в палату по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) из-за невыплаты задолженностей по трудовым договорам.

«Химки» объявили о расторжении контракта с Черевченко и его помощниками по обоюдному согласию сторон 22 февраля.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4679603-teryushkov-himki-vyplatili-dolgi-eks-treneru-komandy-cherevchenko.html
Игорь Черевченко
ФК Химки
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