Терюшков заявил, что клуб выплатил долги бывшему главному тренеру Черевченко

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков заявил, что клуб выплатил долги бывшему главному тренеру команды Игорю Черевченко.

«Это была техническая история. Ничего критичного не было. Все долговые обязательства выполнены», — приводит слова Терюшкова «Чемпионат».

21 апреля появилась информация, что Черевченко и его помощники обратились в палату по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) из-за невыплаты задолженностей по трудовым договорам.

«Химки» объявили о расторжении контракта с Черевченко и его помощниками по обоюдному согласию сторон 22 февраля.