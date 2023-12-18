Форвард «Зенита» Кассьерра в третий раз в сезоне признан лучшим игроком месяца

Нападающий «Зенита» Матео Кассерра в третий раз в сезоне признан лучшим игроком месяца по итогам голосования болельщиков ВКонтакте.

Второе место занял Андрей Мостовой, Вендел расположился на третьей строчке.

В ноябре-декабре «Зенит» провел шесть матчей: пять — в РПЛ, один — в плей-офф Пути РПЛ Кубка России. Кассьерра поучаствовал в четырех играх, забив четыре гола, три из которых — ударом головой.

Футболист лидирует в гонке бомбардиров РПЛ, забив 14 голов в 16 матчах.