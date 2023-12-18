Деменко: «Джикия — хорошее усиление для «Краснодара», но он захочет остаться в «Спартаке»

Бывший защитник «Краснодара» Максим Деменко отреагировал на слухи о том, что клуб может подписать футболиста «Спартака» Георгия Джикию.

16 декабря появилась информация о том, что 30-летний россиянин может перейти в команду из Краснодара в случае, если та продаст защитника Хуниора Алонсо.

«Джикия — хорошее усиление для «Краснодара». Георгий — качественный футболист, просто он сейчас выпал из состава. Помимо «Краснодара» им еще интересуется «Локомотив». Все-таки Георгий — воспитанник железнодорожников. Но мне кажется, что Джикия захочет остаться в «Спартаке», — приводит «РБ Спорт» слова Деменко.

Джикия выступает за «Спартак» с января 2017 года. В сезоне-2023/24 футболист провел 9 матчей за красно-белых во всех турнирах и не отличился результативными действиями.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 5 миллионов евро. Контракт игрока с московским клубом действует до конца мая 2024 года.