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Деменко: «Джикия — хорошее усиление для «Краснодара», но он захочет остаться в «Спартаке»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший защитник «Краснодара» Максим Деменко отреагировал на слухи о том, что клуб может подписать футболиста «Спартака» Георгия Джикию.

16 декабря появилась информация о том, что 30-летний россиянин может перейти в команду из Краснодара в случае, если та продаст защитника Хуниора Алонсо.

«Джикия — хорошее усиление для «Краснодара». Георгий — качественный футболист, просто он сейчас выпал из состава. Помимо «Краснодара» им еще интересуется «Локомотив». Все-таки Георгий — воспитанник железнодорожников. Но мне кажется, что Джикия захочет остаться в «Спартаке», — приводит «РБ Спорт» слова Деменко.

Джикия выступает за «Спартак» с января 2017 года. В сезоне-2023/24 футболист провел 9 матчей за красно-белых во всех турнирах и не отличился результативными действиями.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 5 миллионов евро. Контракт игрока с московским клубом действует до конца мая 2024 года.

Источник: РБ Спорт
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 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
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