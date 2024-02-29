Кордоба — о Галицком: «Говорит, что я самый лучший. После такого на поле хочется разрывать!»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба рассказал «СЭ» об общении с владельцем команды Сергеем Галицким.

«Он говорит, что доволен мной, что я самый лучший. Когда такой человек произносит подобные слова, ты готов выйти на поле и просто разрывать! Удивляет его простота в общении и спокойствие. Он может подойти и начать с тобой разговор без каких-либо вступлений. Я встречался с президентами других клубов и никогда ничего подобного не ощущал», — сказал Кордоба «СЭ».

По итогам 18 туров «Краснодар» с 38 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» (36) занимает второе место. «Динамо» (32) располагается на третьей позиции.