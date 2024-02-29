Кордоба — о Черникове: «Если он увидел твою ногу, можешь с ней прощаться»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба в интервью «СЭ» рассказал, кого может выделить среди воспитанников краснодарского клуба.

«Мне нравятся жесткие игроки, постоянно идущие в контактную борьбу. Так что выделю Черникова. Это просто зверь в центре поля! Если он увидел твою ногу, можешь с ней прощаться, ха-ха!» — сказал Кордоба «СЭ».

В текущем сезоне 24-летний Александр Черников принял участие в 17 матчах чемпионата России, в которых сумел отличиться 1 голом.

По итогам 18 туров «Краснодар» с 38 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» (36) занимает второе место. «Динамо» (32) располагается на третьей позиции.