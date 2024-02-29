Кордоба назвал главное футбольное качество Галицкого

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба в интервью «СЭ» назвал главное качество владельца краснодарского клуба Сергея Галицкого.

«Наверное, вовлеченность. Как-то я прочитал в интервью, что он поименно знает всех футболистов «Краснодара»: не только основы, но и всех уровней академии. Это просто потрясающе. Никогда не встречал настолько погруженного в проект своей жизни человека», — сказал Кордоба «СЭ».

По итогам 18 туров «Краснодар» с 38 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» (36) занимает второе место. «Динамо» (32) располагается на третьей позиции.