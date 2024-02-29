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29 февраля, 10:45

Кордоба назвал главное футбольное качество Галицкого

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий.
Сергей Галицкий.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба в интервью «СЭ» назвал главное качество владельца краснодарского клуба Сергея Галицкого.

«Наверное, вовлеченность. Как-то я прочитал в интервью, что он поименно знает всех футболистов «Краснодара»: не только основы, но и всех уровней академии. Это просто потрясающе. Никогда не встречал настолько погруженного в проект своей жизни человека», — сказал Кордоба «СЭ».

По итогам 18 туров «Краснодар» с 38 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» (36) занимает второе место. «Динамо» (32) располагается на третьей позиции.

Джон Кордоба в&nbsp;матче против &laquo;Зенита&raquo;. «Я убедился: в России особое отношение к «Зениту». Кордоба — о дисквалификации, судьях и РФС

Джон Кордоба
ФК Краснодар
Сергей Галицкий
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
Результаты / календарь
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20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 16 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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