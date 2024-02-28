Форвард ЦСКА Мусаев признался, что не умеет симулировать

Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев признался, что не умеет симулировать.

— Хитрости никто не отменял, они помогают в игре. Но я симулировать вообще не умею. Надо подучиться. Вот кто-то бьет меня, а я стою, хотя лучше упасть. Пару раз попытался пенальти «нарисовать». Оба раза упал на желтую себе, и оба раза она оказалась второй в матче. С тех пор падать в штрафной — фобия, — цитирует Мусаева Sport24.

22-летний Мусаев перешел в ЦСКА в начале января из «Пари НН». За команду нападающий провел в нынешнем сезоне 25 матчей, отметившись в них 4 голами и 2 результативными передачами.