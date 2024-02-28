Ветеран ЦСКА раскритиковал клуб за слабую работу с молодежью

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин cчитает, что в команде плохо работают с молодыми игроками.

«Не знаю, почему мало внимания собственным воспитанникам уделяется — их также можно раскрутить и продать. Были такие прецеденты уже с Тикнизяном и Марадишвили, почему это прекратилось — не знаю», — цитирует Масалитина «Газета.Ru».

После 18 туров ЦСКА с 28 очками занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, В первом матче после возобновления сезона команда Владимира Федотова на своем поле примет «Оренбург». Матч пройдет в субботу, 2 марта. Начало — в 14.00 по московскому времени.