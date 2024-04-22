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Попов: «Галактионов плывет не по тому течению, а руководство «Локомотива» не поддерживает его»

Алина Савинова
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Двукратный чемпион России в составе «Рубина» Алексей Попов поделился мнением о поведении главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова.

Ранее 39-летний специалист выложил в соцсетях мем с персонажем сериала «Бригада» Сашей Белым, где присутствовала цитата: «Обожаю слушать ложь, когда знаю правду».

«Думаю, Галактионов в большом стрессе, потому что его команда плохо играет. Он не готов был к такому, потому что он не был хорошим футболистом. Да, это неплохой тренер, но он не испытывал эмоции футболиста, который играл на высоком уровне. Это ни с чем не сравнить, поэтому ему не понять. Он неопытен. Раз Галактионов поплыл, значит, у него нет уверенности, а руководство не готово его поддерживать. Раз он выкладывает такие картинки с цитатами, значит, начинает плыть не по тому течению, а руководство не поддерживает его. Та же селекция у «Локомотива» тоже была не ахти. Да, они собрали молодые сливки в атаке, но у них не идет. Им нужен батька, но батька — это явно не Дзюба», — цитирует Попова Legalbet.

«Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 38 очков в 24 матчах. В следующем матче команда Галактионова на выезде сыграет с «Пари НН».

Источник: Legalbet
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Алексей Попов
Михаил Галактионов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 5 4 44-20 50
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 24 11 8 5 40-32 41
4
 Спартак 24 11 5 8 34-29 38
5
 Локомотив 24 9 11 4 39-32 38
6
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
7
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
8
 Ростов 24 9 7 8 36-38 34
9
 Рубин 24 9 6 9 21-30 33
10
 Пари НН 24 8 4 12 22-30 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 24 6 8 10 27-31 26
13
 Урал 24 6 6 12 24-38 24
14
 Балтика 24 6 5 13 23-28 23
15
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
16
 Сочи 24 4 7 13 26-39 19
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24.04 16:00
Оренбург – Динамо
 - : -
24.04 18:15
Пари НН – Локомотив
 - : -
24.04 20:30
Зенит – Рубин
 - : -
24.04 20:30
Краснодар – Балтика
 - : -
25.04 16:00
Урал – Ростов
 - : -
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Факел – Кр. Советов
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ЦСКА – Спартак
 - : -
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