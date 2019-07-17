Фернанду вряд ли перейдет в "Дженоа"

По данным "СЭ", переход полузащитника "Спартака" Фернанду в "Дженоа" маловероятен.

Итальянский клуб не сможет повторить зарплату 27-летнего бразильца в московском (около 2,8 миллиона евро), поскольку испытывает серьезные финансовые проблемы. А главной целью поездки его президента Энрико Прециози в нашу страну был его частный бизнес не связанный с футболом. (Вячеслав Короткин)​

В среду в итальянских СМИ появилась информация, что Прециози прилетел в Россию именно для переговоров с красно-белыми по трансферу Фернанду.

Кого еще подпишут "Спартак" и "Зенит"?

Трансферное лето РПЛ. Все сделки – в одной таблице