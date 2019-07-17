Фернанду вряд ли перейдет в "Дженоа"

По данным "СЭ", переход полузащитника "Спартака" Фернанду в "Дженоа" маловероятен.
Итальянский клуб не сможет повторить зарплату 27-летнего бразильца в московском (около 2,8 миллиона евро), поскольку испытывает серьезные финансовые проблемы. А главной целью поездки его президента Энрико Прециози в нашу страну был его частный бизнес не связанный с футболом. (Вячеслав Короткин)
В среду в итальянских СМИ появилась информация, что Прециози прилетел в Россию именно для переговоров с красно-белыми по трансферу Фернанду.
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