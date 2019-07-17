Источник: президент "Дженоа" прилетел в Россию для переговоров со "Спартаком" по Фернанду

Полузащитник "Спартака" Фернанду может перейти в "Дженоа"​, утверждает La Gazzetta dello Sport. По информации СМИ, президент итальянской команды Энрико Прециози прилетел в Россию для переговоров с красно-белыми по трансферу 27-летнего бразильца.

"Спартак" хочет получить за хавбека 11,5 миллионов евро.

Ранее в трансфере Фернанду проявляли заинтересованность "ПСЖ", "Рома" и "Шанхай Шеньхуа".

Полузащитник в прошедшем сезоне провел 27 матчей за красно-белых, в которых забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи. Портал transfermarkt.de оценивает Фернанду в 11,5 миллионов евро.

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