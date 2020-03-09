Федор Чалов: «Важно поднять настроение себе и болельщикам после вылета из Кубка»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов поделился ожиданиями от матча 21-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Ростова».

— Впереди непростая игра с одним из прямых конкурентов по турнирной таблице, — приводит пресс-служба ЦСКА слова Чалова. — Очень важно хорошо сыграть и поднять настроение себе и болельщикам после вылета из Кубка.

Матч «Ростов» — ЦСКА состоится сегодня, 9 марта, начало — в 14.00 по московскому времени.