Фанаты "Спартака" признали Джикию лучшим игроком сезона

Защитник "Спартака" Георгий Джикия был признан лучшим игроком красно-белых сезона-2018/2019 по версии болельщиков, информирует "Фратрия".

Игрок вырвал в последнем туре голосования, лишь на 2,5 балла опередив Романа Зобнина, лидировавшего на протяжении всего сезона, всего на 2,5 очка. У Джикии 335,5 очков, у Зобнина – 333. Третьим стал дебютант вратарь Александр Максименко – 272,5. Перед началом сезона Джикии вручат памятный подарок.

Напомним, "Спартак" занял 5-е место в премьер-лиге-2018/19 и сыграет в квалификации Лиги Европы.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр