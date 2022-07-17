В «Нижнем Новгороде» рассказали о трансферных планах команды

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов рассказал о трансферных планах команды.

«Будем стараться еще усилиться, ищем на трансферном рынке игроков по нескольким позициям. Из Европы найти кого-то очень сложно. Мы смотрим везде, но с европейским рынком сложно», — сказал Измайлов.

Прошлый сезон «Нижний Новгород» завершил на 11-й строчке в турнирной таблице РПЛ.

В первом туре нового сезона нижегородцы сыграли вничью с «Локомотивом» (1:1).