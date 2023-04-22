«Факел» — «Оренбург»: стартовые составы. Гонгадзе и Мансилья выйдут с первых минут

Стали известны стартовые составы «Факела» и «Оренбурга» на матч 24-го тура чемпионата России. Об этом сообщается на официальном сайте РПЛ 22 апреля.

Стартовый состав «Факела»: Свинов — Калинин, Божин, Морозов — Акбашев, Альшин, Якимов, Квеквескири, Брахими — Аппаев, Гонгадзе.

Запасные: Городовой, Смирнов, Брызгалов, Суслов, Черов, Мастерной, Магаль, Мендель, Рабей, Максимов, Ивахнов.

Стартовый состав «Оренбурга»: Сысуев — Эктов, Гойкович, Стаматов, Перес, Капленко — Аюпов, Вера, Флорентин — Воробьев, Мансилья.

Запасные: Гошев, Кеняйкин, Полуяхтов, Хотулев, Печенин, Титков, Оганесян, Ковалев, Марин, Капустянский, Обухов, Акоста.

Игра пройдет на Центральном стадионе профсоюзов, начало — в 16.30 по московскому времени.