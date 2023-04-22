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Сегодня, 15:50

«Факел» — «Оренбург»: стартовые составы. Гонгадзе и Мансилья выйдут с первых минут

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Стали известны стартовые составы «Факела» и «Оренбурга» на матч 24-го тура чемпионата России. Об этом сообщается на официальном сайте РПЛ 22 апреля.

Стартовый состав «Факела»: Свинов — Калинин, Божин, Морозов — Акбашев, Альшин, Якимов, Квеквескири, Брахими — Аппаев, Гонгадзе.

Запасные: Городовой, Смирнов, Брызгалов, Суслов, Черов, Мастерной, Магаль, Мендель, Рабей, Максимов, Ивахнов.

Стартовый состав «Оренбурга»: Сысуев — Эктов, Гойкович, Стаматов, Перес, Капленко — Аюпов, Вера, Флорентин — Воробьев, Мансилья.

Запасные: Гошев, Кеняйкин, Полуяхтов, Хотулев, Печенин, Титков, Оганесян, Ковалев, Марин, Капустянский, Обухов, Акоста.

Игра пройдет на Центральном стадионе профсоюзов, начало — в 16.30 по московскому времени.

Россия. Премьер-лига. 24-й тур
22 апр, 16:30. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
Оренбург
Источник: https://premierliga.ru/match/match_15422.html
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РПЛ
ФК Оренбург
ФК Факел (Воронеж)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 17 4 2 57-11 55
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 23 2 12 9 28-42 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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29 тур
30 тур
22.04 14:00
Химки – Торпедо
 4 : 2
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 - : -
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
23.04 12:00
Урал – Ростов
 - : -
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 - : -
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
24.04 19:00
Спартак – Краснодар
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 13 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 21 1 4
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